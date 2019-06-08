شكرا لقرائتكم خبر عن ندى بسيونى عن مينا مسعود بطل فيلم Aladdin: مصر ولادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة ندى بسيونى عن سعادتها وفخرها الشديد بالفنان المصرى مينا مسعود الذى يشارك فى بطولة فيلم Aladdin.

وكتبت ندى، عبر حسابها على " تويتر"، قائلة: "ويظل دخول السينما ومشاهدة الأفلام من خلال الصندوق السحرى متعة كبيرة لا يغنى عنها التليفزيون أو يوتيوب، فيلم Aladdin من أجمل الأفلام للأطفال والأسرة رقى وقيم وموسيقى.. تحيه للفنان المصرى مينا مسعود والذى قام بدور علاء الدين حاجة بجد تفرح وتظل مصر ولادة".

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فيلم Aladdin يشارك فى بطولته الممثل المصرى مينا مسعود، الذى يجسد الأداء الصوتى لشخصية "Aladdin"، والنجمة نعومى سكوت بدور "Jasmine" حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية الجنى ويجمع العمل بين العديد من عوامل النجاح منها قصة الفيلم المشوقة والرقص والغناء إضافة إلى نجومية ويل سميث.

وتعتبر مشاركة مينا مسعود فى الفيلم إضافة جديدة لرصيد المصريين ممن رفعوا اسم مصر فى المحافل السينمائية العالمية خاصة بعد ما مثله رامي مالك من إضافة لأولاد مصر في الخارج.