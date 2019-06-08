راغب علامة يتغزل في وائل كفوري.. والأخير يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

رد المطرب اللبناني وائل كفوري، على كلمات المدح التي قالها في حقه المطرب راغب علامة، عقب لقاء جمعهما أمس الجمعة.

وكتب "كفوري" عبر حسابه على "تويتر": "بعيد الفطر وعيدَك كنت مْعَيِّد عيدَين مـن جديد.. ولمّا شفتَك حَدي إنتْ قلبي عَيَّد تالت عيد".

وكان المطرب راغب علامة، غرّد عبر "تويتر": "البارحة كانت ليلة استثنائيّة، بشكر الكلّ، وكانت فرصة رائعة إني إلتقى مع وائل كفوري وقضّينا سوا لحظات من العمر، وبشكره إنه عايدني بأداء أغنيتي (رح طيّر حمام) وكانت مفاجأة كتير حلوة ودخلت عنصّ قلبي".

يُذكر أن المطرب راغب علامة، احتفل بعيد ميلاده أمس الجمعة، مع جمهوره في حفل أحياه بدبي.