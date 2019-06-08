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حمادة هلال يشارك في تشييع جثمان خالته بالشرقية

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

زار المطرب حمادة هلال مسقط رأسه قرية الصنافين بمحافظة الشرقية؛ لتشييع جثمان خالته أمس الجمعة ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

وحرص المطرب على الحضور مبكرًا إلى القرية لحضور صلاة الجنازة وتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، كما قام بحمل الجثمان في طريقه للمقابر وبعدها تلقى العزاء من أهالي القرية.

حضر مع حمادة شقيقه مدحت ووالده "عبدالفتاح هلال" وجميع أفراد الأسرة.

يُذكر أن حمادة هلال أدى فريضة العمرة نهاية شهر رمضان المبارك، وشارك في السباق الرمضاني بمسلسل "ابن أصول".

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