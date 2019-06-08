هل تفكر في الإنجاب؟.. أنغام ترد على نيشان في "توأم روحي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
ردت المطربة أنغام، على سؤال وجه إليها من الإعلامي نيشان ببرنامج "توأم روحي"، الذي عُرض أمس الجمعة، بشأن هل تفكر في الإنجاب من زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.
وقال أنغام "عندنا أولاد ربنا يحفظهم"، مضيفة "دي حاجة بتاعة ربنا.. ومتكلمناش فيها"، ليقطع زوجها أحمد إبراهيم الكلام قائلاً "عندي مالك وعيسي مش عايز يبقي عندي ولاد غيرهم".
وتابعت "عندي 3 أولاد، ياسين ابن أختي الله يرحمها ده حتة من قلبي، وعمر وعبدالرحمن".
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