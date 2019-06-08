إيراد "محمد حسين" يتجاوز النصف مليون جنيه في ثالث أيام عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ينافس الفنان محمد سعد على إيرادات شباك التذاكر بفيلم "محمد حسين"، أمام 4 أفلام، هي "الممر" للفنان أحمد عز، "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، "حملة فرعون" للفنان عمرو سعد و"سبع البرُمبة" بطولة الفنان رامز جلال.

وحقق "محمد حسين" في ثالث أيام عيد الفطر المبارك أمس الجمعة 7 يونيو، إيراد قُدر بـ612 ألفًا و49 جنيهًا.

والفيلم بطولة محمد سعد، سمير صبري، مي سليم، محمد ثروت، نبيل عيسى، ومن تأليف شريف عادل، وإخراج محمد علي.