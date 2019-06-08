محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: أكدت المطربة أنغام، انقطاع حبل الود بشكل نهائي بينها وبين المطربة أصالة نصري، وذلك خلال حلولها ضيفة ببرنامج "توأم روحي" مع الإعلامي نيشان. وفيما يلي أبرز ما قالته أنغام عن أصالة.. - اتاكدت من حقيقة مشاعر أصالة ناحيتي، مكنش فيه صداقة بينا، إحنا كنا زميلات. - كانت تحكيلي عن أمور خاصة بيها، وأنا مكنتش بحكيلها عما يخصني لاني عندي الأقرب منها احكيلها خصوصياتي. Advertisements - عندها صيغة مبالغة أكتر مني، وأنا عمري ما كنت مبالغة في كلامي عنها. - أصالة مش بتحبني بنفس الادعاءات التي كانت تحكي عنها إننا زي الإخوات، وتظهر إدعاءات غير حقيقية. - انقطع حبل الود نهائيًا مع أصالة، ومش بعتبر نفسي خسرت صداقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- أنغام: حبل الود مع أصالة انقطع وما كان بيننا ليس صداقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.