بالفيديو.. فارس كرم يطرح كليب "سمع"

طرح النجم فارس كرم كليب أغنيته "سمع"، عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و الأغنية من كلمات مازن ضاهر، و ألحان فضل سليمان، و الكليب من إخراج هاس غدار. من إخراج هاس غدار. يذكر أن الفنان فارس كرم طرح سابقاً ألبوم بعنوان "44:36"، و جاءت فكرة تسميته بهذا الأسم ليعبر Advertisements عن إجمالي مدة أغاني الألبوم، و يضم الألبوم على 12 أغنية، من بينهم: "صدقني صعبة"، "قربك"، "بدنا نولعها"، "كل الناس حواليكي"، "سمع"، "طلعت بالأبيض"، "رمشت"، "الشارع كلو"، "نسيت اللي راحوا"، "بلاد الله"، "الله عليك"، "حبك برم".

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