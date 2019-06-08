رشا السيد مصرية في أولي بطولاتها المطلقة بـ"تحت الشمس"

بدأ تصوير أولي اعمال مشروع التجربة الفنية الأماراتية الذي تقوم عليه مدينة الشارقة للأعلام والتي تعمل علي أكتشاف المواهب الامارتية في التمثيل والتأليف والأخراج، وعلي قدم وساق تواصل الفنانة الاماراتية رشا السيد تصوير أحداث فيلم "تحت الشمس" الذي تخوض من خلاله أولي بطولاتها السينمائية وتقوم بتصويره حالياً في عدد من مواقع التصوير بلأمارات، حيث وقع الأختيار علي الفنانة رشا السيد لتقدم بطولة الفيلم.

الفيلم يحمل أسم "تحت الشمس" وتدور فكرته حول فتاة مصرية تدعي "عائشة" تعيش مع أسرتها المكونة من ثلاث رجال والأب وهذة الفتاة ترفض العنف وتقوم بحملة لـ"لا للعنف" عبر مواقع التواصل الأجتماعي إلي أن تشتهر هذة الفتاة وتدخل في صدام مع ولادها وأشقائها.

الفيلم من إخراج حسن عبدالحميد وهو مخرج مصري يعيش بلأمارات ومدير التصوير أحمد القاضي ويشارك في بطولتة كل من أحمد بركات ووائل يوسف ومن المقرر ان يعرض الفيلم في العديد من المهرجانات السينمائية.