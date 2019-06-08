التمثيل يسرق أمل بوشوشة من الغناء

متابعة بتجــــــــرد: أكّدت النجمة الجزائرية أمل بوشوشة أنها لا تفكّر في الفترة الراهنة بالغناء أو بتقديم عمل غنائي.
وأشارت بوشوشة في تصريحات لها إلى أن تركيزها سيكون على التمثيل فقط.
على صعيد آخر تخوض أمل بوشوشة تجربة تمثيلية جديدة في مسيرتها الفنية من خلال مسلسل “دولار” الذي يشاركها في بطولته الفنان اللبناني عادل كرم.
وتلعب أمل في العمل دور شابة لبنانية تعمل في أحد البنوك وتلتقي بأحد العملاء الذي بدوره يغيّر حياتها رأسًا على عقب.
المسلسل من إنتاج “شركة الصباح” لصاحبها السيّد صادق الصباح ومن إخراج سامر البرقاوي ومن المفترض أن يبصر النور قريبًا عبر شبكة “نيتفليكس”.
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