جورج كلوني وأمل علم الدين في خطوة إنسانية لافتة

متابعة بتجـــــــــرد: في خطوة إنسانية وخيرية لافتة، دعا النجم العالمي جورج كلوني وزوجته المحامية البريطانية أمل علم الدين أحد الأشخاص لتناول الغداء معهما في منزلهما الفاخر في إيطاليا، إذ سيختاران هذا الشخص، الذي لم يعرَف بعد، وفقاً لمسابقة تمّ الإعلان عنها.
وفي التفاصيل أن المسابقة التي ترعاها منصة “Omaze”، وهي عبارة عن منصة لجمع التبرّعات عبر الإنترنت، ستتيح الفرصة للمعجبين لزيارة كلوني وزوجته أمل وتناول الغداء معهما في منزلهما.
ومن شروط المسابقة للفوز بهذا اللقاء هي الانضمام للمنصة والتبرّع بمبلغ مالي يتراوح بين 10 دولارات و5 آلاف دولار، علماً بأنّ فرصة الالتقاء بالثنائي تزيد مع زيادة مبلغ التبرّع. ولن يكون اللقاء مجرد لقاء عابر، بل ستكون الجائزة لقاء غداء وتعارف مع كلوني وزوجته في إيطاليا في منزلهما.
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