تسريب صور خاصة من زفاف الأمير هاري وميغان ماركل

متابعة بتجــــــــــرد: سُرّبت صور خاصة من زفاف الأمير هاري وميغان ماركل على إنستغرام وتويتر بعد أن استهدف مقرصنون كومبيوتر مصور زفافهما الرسمي.
فبحسب موقع “ذا صن” البريطاني، يُعتقد أن مئات الصور التي التقطها المصور أليكسي لوبوميرسكي في حفل الزفاف الملكي في أيار/مايو من العام الماضي، قد سُرقت من جهاز الكمبيوتر الخاص به بواسطة قراصنة محترفين.
وقال مصدر ملكي: “تم اختراق الحاسوب والإستحصال على الصور ثم تسريبها… وقد قام مسؤولون في قصر كنسينغتون في لندن بإجراء تحقيق فوري من أجل منع مشاركة أي صور على وسائل التواصل الاجتماعي”.
أما المصوّر لوبوميرسكي البالغ من العمر 43 عامًا، فهو مصور أزياء مشهور رافق دوق ودوقة ساسكس ووثّق كل من خطوبتهما وزفافهما بالإضافة الى عدد من المناسبات الخاصة.
يُذكر أن القصر الملكي البريطاني قد أصدر ثلاث صور زفاف رسمية فقط، ويعمل قصر كنسينغتون على منع تداول أي من الصور أو مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
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