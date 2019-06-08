عاصي الحلاني يُهدي زوجته أغنيته الجديدة – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: يعيش فارس الغناء العربي عاصي الحلاني حالة من النجاح بعد طرح أحدث أغنياته “اضحكي” عبر المتاجر الرقمية الكبرى وأثير الإذاعات العربية.

وشارك عاصي الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بفيديو يظهر فيه وهو يؤدي الأغنية خلال إحدى المناسبات الخاصة، التي أحياها مؤخرًا في بيروت، بحضور زوجته السيدة كوليت بولوس الحلاني.

ويتم التركيز في الفيديو الذي نشره الحلاني على لقطات مميّزة لزوجته كوليت، حيث أهداها “الفارس” الأغنية الجديدة تعبيرًا عن حبّه الكبير لها.

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تجدر الإشارة إلى أن أغنية “اضحكي” من كلمات عامر لاوند، ألحان علي حسون وتوزيع طارق مجدلاني وسليمان دميان، وهي أولى أغاني ألبوم عاصي الحلاني الجديد والمقرر إطلاقه قريبًا.

لمشاهدة فيديو أغنية “اضحكي”: