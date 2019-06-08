“ام بي سي” تعرض”فكرة بمليون جنيه” لـ علي ربيع

متابعة بتجـــــــــــرد: يمتزج الكوميديا والضحك بالأجواء الغنائية والفنية في سياق حبكة درامية فيها المغامرة والتشويق والطرافة من خلال مسلسل “فكرة بمليون جنيه” من تأليف أمين جمال وابراهيم محسن وشريف يسري ومحمد فتحي عبد المقصود وإخراج وائل إحسان، وبطولة علي ربيع، والذي يُعرض علىMBC1.

تدور أحداث العمل حول “علاء الدين مصباح” الشاب الذي يطمح إلى دخول كلية الهندسة لتحقيق مشاريعه العلمية، وعندما يُخفق في ذلك، يُقرر تحقيق أحلامه عبر اتباع طريق آخر. فيدعو المواطنين إلى تحويل جنيه واحد إلى حسابه المصرفي، ليتمكن بذلك من تنفيذ فكرة بمليون جنيه.

ويؤكد النجم علي ربيع أن “علاء الدين الشاب البسيط الخارج من حي فقير، لديه حلماً يتمنى تحقيقه، ونتعرف خلال الأحداث كيف يسعى إلى ذلك بالإرادة والإصرار ومساعدة الناس الطيبين، وكيف يواجه حروب الحاقدين والحاسدين والمنافسين”، ويعرب عن سعادته بالعمل مع فريق الممثلين لاسيما النجمة صابرين.

تولى كتابة العمل أمين جمال وابراهيم محسن وشريف يسري ومحمد فتحي عبد المقصود، ويؤكد أمين جمال “أننا حاولنا تقديم عمل خفيف الظل وطريف يليق بالجمهور للسنة الثانية على التوالي مع النجم علي ربيع، وآملين أن نحقق نجاحاً يفوق ما حققناه في رمضان الماضي”. ويلفت إلى أن “مسلسل “فكرة بمليون جنيه”، يحكي عن شاب هو نموذج لكل شاب مصري بسيط، لم يسعفه الحظ والظروف بأن يحصل على العمل الذي يرغب به، ولديه أفكاراً لمشاريع واختراعات تفيد المجتمع، فيقوم بتنفيذ مشروعه الخاص الذي يغيّر شكل الوطن العربي، ويبدأ بالبحث عن السيولة المادية لتنفيذه، ثم يواجه الحروب المختلفة من المنافسين ويجد صعوبات تعرقل طريقه، خصوصاً أنه ينتمي إلى أسرة متواضعة، فكيف سيواجه كل هذه العراقيل والمشاكل”.

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الجدير بالذكر أن مسلسل “فكرة بمليون جنيه” هو من كتابة مشتركة لأمين جمال وابراهيم محسن وشريف يسري ومحمد فتحي عبد المقصود، وإخراج وائل إحسان، وبطولة كل من على ربيع، صلاح عبد الله، صابرين، كريم عفيفي، سهر الصايغ، أحمد السيسي، وليد فواز، أحمد سلطان، ولاء الشريف وسواهم…

يُعرض مسلسل “فكرة بمليون جنيه” اعتباراً من 9 حزيران/يونيو على MBC1، من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 06:30 مساءً بتوقيت غرينتش، 09:30 مساءً بتوقيت السعودية.