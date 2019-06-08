أحمد حلمي يحتفل بهذه المناسبة في “يونيفرسال ستوديوز” – بالصورة

متابعة بتجــــــــــرد: يتواجد النجم المصري أحمد حلمي في الولايات المتحدة الأمريكية برحلة استجمام بعيدًا عن ضغوط العمل والتحضيرات.
وزار حلمي منتزه “يونيفرسال ستوديوز” في ذكرى افتتاحه (7 حزيران/يونيو) في أورلاندو بولاية فلوريدا، حيث شارك الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصورة له من هناك.
ومن المعروف أن موضوع المنتزه يدور حول صناعة الترفيه والأفلام والتلفزيون. ويعتبر “يونيفرسال ستوديوز” فلوريدا من أهم المناطق التي يزورها السياح في مدينة أورلاندو.
تجدر الإشارة إلى أن أحمد حلمي شارك مؤخرًا في الموسم السادس من برنامج “Arabs Got Talent” على MBC4 و”MBC مصر” و”MBC العراق”.
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