بالصور- إطلالة جريئة وملفتة لكاريس بشار.. الأبيض يليق بكِ

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Jun 08, 2019
لفتت الممثلة السورية كاريس بشار الأنظار بإطلالة قد تكون الأجرأ لها على الإطلاق، خاصة أنها لا تكثر من نشرها صورًا لها لتبرز جمالها وأناقتها، انما تكتفي بنشر فيديوهات تظهر لقطات من اعمالها التمثيلية وعدد بسيط من الصور، وذلك كما لاحظنا من خلال جولتنا على حسابها عبر موقع انستغرام.
رقي كاريس تُرجم باللون الأبيض الذي اختارته، حيث تألقت بفستان حمل توقيع المصمم hassidris الذي اضاف لمساته الخاصة على الفستان فظهر بأبهى حلّة، مع ظهر مكشوف وتنورة ذات طبقات واسعة.
ولأن اللون الابيض وحده كافٍ للفت الانظار، ارتأت كاريس ان يكون المكياج ناعمًا وبسيطًا، مستعينة بخبير التجميل احمد الأسير، فيما كانت تسريحة الشعر طبيعية ومميّزة في آن، بأنامل الكوافير تيم عزّام.
اطلالة كاريس سحرت المتابعين الذين راحوا يعلّقون معجبين باطلالتها وجمالها الفريد والطبيعي.
الجدير بالذكر ان الممثلة كاريس بشار قد اطلت على جمهورها في شهر رمضان المبارك من خلال مسلسل “سلاسل دهب” تأليف وسيناريو وحوار سيف رضا حامد، وإخراج إياد نحّاس، وإنتاج شركة “غولدن لاين للإنتاج الفني”، وكذلك مسلسل “مسافة امان” تأليف وسيناريو وحوار إيمان سعيد، وإخراج ليث حجّز، وإنتاج شركة “إيمار الشام”.
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