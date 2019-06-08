تسريب صور لم تُنشر من قبل لزفاف هاري وميغان.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - منذ بداية علاقتهما، أصبح الأمير هاري وميغان ماركل موضع جدل للكثيرين، وضحية أيضًا للكثير من الشائعات، وحتى بعد زواجهما لا يزال هناك الكثير من الهجمات التي توجه ضدهما.

فعلى الرغم من مرور عام على زفاف الأمير هاري وميغان ماركل، تم تسريب عدة صور خاصة لم تُنشر من قبل من زفافهما الملكي.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن وقوع "أليكسي لوبوميرسكي" مصور زفاف الثنائي الملكي ضحية للهاكرز، حيث تم اختراق حسابه وتسريب صور خاصة من زفاف دوق ودوقة ساسكس على "إنستغرام وتويتر".

وكما هو متوقع، تسببت الواقعة في قلق كبير داخل القصر الملكي، حيث تم إطلاق تحقيقات كثيفة على الفور لمنع حدوث مزيد من الاختراقات.

ووفقًا للتقارير، تم اختراق حساب المصور البريطاني في سبتمبر العام الماضي، ولكن لم يتم تسريب صور الزفاف الملكية إلا خلال هذا الشهر، هذا ولوحظ تسريب العديد من صور الثنائي بالأبيض والأسود على مواقع التواصل الاجتماعي.

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بالإضافة إلى ذلك، كشفت الصحيفة أن عملية التسريب تشمل صورة للأمير هاري وهو يحتضن ميغان، بينما كانت عيناه مغمضتين، بالإضافة إلى صورة أخرى لدوقة ساسكس أثناء استعدادها لحضور حدث "تروبينغ ذا كلر" المقرر أن نشهده اليوم، والذي يعتبر أول ظهور لها بعد استقبالها مولودها الأول "آرتشي".

ورغم أن أحد مصادر قصر باكنغهام كشف أنه ليس معروفًا من وراء عملية التسريب، إلا أنه أكد أنه تم احتواء الوضع وأن كل الأمور تحت السيطرة.

ولم يرد أي من المتحدثين الرسميين باسم ميغان وهاري والمصور البريطاني على طلب الصحيفة للتعليق.