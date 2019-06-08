أنغام ونجوى ونادين وأصالة.. من خطفت الأنظار أكثر بإطلالة العيد؟‎

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعد حفلات نجمات الفن في العيد فرصة جديدة حتى يتألقن مجددًا بإطلالاتهن المستوحاة من أحدث صيحات الموضة، فظهرت أنغام، وأصالة نصري، ونجوى كرم، وكذلك نادين نسيب نجيم، بأناقة يُمكِنكِ أن تجعليها أفكارًا لكِ لإطلالاتكِ خلال فصل الصيف.

أنغام

تألقت الفنانة أنغام في حفلها الذي أحيته بالسعودية بثوب من اللون الفضّي، نسّقته بـ"كاب" طويل مطرز بشكل مميز، بتوقيع المصمم اللبناني زياد نكد، بينما كانت مجوهراتها الماسية من Sarahjewelry.

نجوى كرم

اختارت شمس الأغنية اللبنانية في حفلها بدبي ثوبًا من اللون الأبيض جاء طويلاً بكتف واحدة، زيّنته بوردة كبيرة، انسدلت منها كشاكش حتى أسفل الثوب، من توقيع المصمم اللبناني جورج شقرا، في حين جاءت مجوهراتها من تصميم جيرار توفنكجيان.

نادين نسيب نجيم

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تميّزت إطلالة النجمة اللبنانية التي ظهرت فيها عبر قناة MTV اللبنانية، خلال حلقة خاصة بعيد الفطر، حيث ارتدت عباءة من القماش الشفاف مطرزة وبرّاقة من توقيع المصمم زهير مراد.

أصالة نصري

أحيت النجمة السورية حفلتين خلال العيد، فتألقت في حفلتها الأول بالسعودية، بثوب طويل من الباييت لونه أخضر، نسقته بـ"كاب" منسدل من الكتفين حتى الأرض، من توقيع المصمم نيكولا جبران، ونسقت إطلالتها بتسريحة شعر "شينيون" منخفض وتزينت بمجوهرات ماسية.

وفي الكويت؛ ارتدت أصالة قفطانًا أبيض اللون مطرزًا ذهبيًا، من توقيع المصممة الكويتية شريفة الغنيم، نسّقته بإكسسوار على رأسها وأقراط على شكل هلال.