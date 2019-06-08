زوجة روبرت دي نيرو السابقة تسعى للاستحواذ على نصف ثروته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت "غريس هايتاور" الزوجة الثانية للممثل الشهير "روبرت دي نيرو"، عن رغبتها في الحصول على نصف ثروته البالغة 500 مليون دولار بقرار من المحكمة العليا في مانهاتن.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وقعت "غريس" 64 عامًا التي عملت مضيفة طيران في شركة " تي دبليو إيه"، اتفاقية ما قبل الزواج في العام 2004 تحدد حقوقها في امتلاك شقة بقيمة 6 ملايين دولار، و500 ألف دولار نقدًا، ومليون دولار في النفقة، في حال الطلاق.

وفي المحكمة العليا في مانهاتن، جادل "آلان مانتل" محامي غريس أن بنود الاتفاقية تمنحها حق الحصول على نصف ما كسبه النجم البالغ من العمر 75 عامًا أثناء الزواج، بما في ذلك شركاته الـ 35.

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وفضلًا عن حياته المهنية المزدهرة في السينما، يمتلك روبرت فندق "غرينتش" وسلسلة مطاعم "نوبو/ تريبيكا جريل"، كما أنه مؤسس "مهرجان تريبيكا السينمائي" وقناة إنتاج.

وتعد الإجراءات الأخيرة الطلاق الثاني للزوجين المنفصلين، اللذين التقيا في عام 1987، وتزوجا في العام 1997، حيث تقدما بطلب للطلاق في عام 1999، قبل أن يتصالحا ويجددا عهودهما في العام 2004، قبل الانفصال مرة أخرى في نوفمبر الماضي.

وأنتج الزواج الثنائي الذي دام 22 عامًا، ابنهما "إليوت" 21 عامًا وابنتهما هيلين غريس 7 أعوام، والتي أصبحت حضانتها موضع نزاع بينهما.