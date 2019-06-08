شكرا لقرائتكم وفاة فنان الكوميديا المصري محمد نجم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توفي الفنان المصري، محمد نجم، صباح الأربعاء، في أحد المستشفيات بحي المهندسين في القاهرة، بعدما دخل في غيبوبة منذ يومين، عن عمر يناهز 75 عاما.

وكانت الحالة الصحية لمحمد نجم قد تدهورت في الأيام الأخيرة، وبعد تحسن طفيف دخل مجدداً في غيبوبة حتى وافته المنية صباح يوم العيد.

وانتشرت خلال الأيام الماضية صورة للفنان الراحل من على سرير المرض، حيث ظهر في حالة أحزنت كافة محبيه وجمهوره، بسبب ما يعاني منه.

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ومن المنتظر أن تشيع جنازة الفنان الكوميدي الراحل بعد صلاة عصر الأربعاء من مسجد مصطفى محمود في المهندسين.

بدأ نجم حياته الفنية في أوائل السبعينيات بأدوار صغيرة وشارك في عدة أفلام سينمائية منها "مولد يا دنيا" و"لن أعود" و"الكذاب" و"قمر الزمان" و"انتهى الحب".

كما أسس فرقة مسرحية حملت اسمه، إضافة إلى مسرحه الخاص في شارع إيران في المهندسين، حيث قدم مسرحيات عديدة، منها البلدوزر، "اعقل يا مجنون" و"عبده يتحدى رامبو" و"أولاد دراكولا".

واشتهر بعدد من المقاطع الكوميدية أبرزها "شفيق يا راجل"، الذي انتشر في جميع الأوساط الشعبية في أعقاب نجاح مدوٍ لمسرحية عش المجانين، والذي قام فيها نجم بأداء أربع شخصيات.

وكان آخر أعماله مسرحية "الأونطجي".