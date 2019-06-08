أشهر 7 ثنائيات فى هوليود يصل الفارق العُمري بينهما من 10 سنوات لربع قرن

تجذب الثنائيات من المشاهير دائمًا أنظار العالم أجمع لهما سواء في هوليود أو على صعيد نجوم العالم من المطربين بسبب الشهرة الواسعة الذى يتمتع بها كل منهما مثلما حدث مع نجوم بحجم براد بيت وأنجلينا جولي قبل انفصالهما أو يحدث حاليًا مع بيونسيه وجاي زد بالإضافة إلى آخرين ربما لا يعلم كثيرون أن أغلبهم يقع بينهما فارق سني كبير.

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ونعرض خلال السطور التالية إلى 7 من أشهر تلك الثنائيات:

1- بريانكا شوبرا ونيك

الممثلة والمغنية الهندية بريانكا شوبرا التي سبق وفازت بلقب ملكة جمال العالم عام 2000 تزوجت فى وقت سابق من المغنى نيك جونز الذى يصغر عنها بـ10 سنوات كاملة لم تمنعها من الوقوع فى حبه رغم رفضها التام للزواج فى وقت سابق قبل معرفتها بـ نيك جونز.

2- بيونسيه وجاي زد

بيونسيه التي تحتل شهرة واسعة هي وزوجها جاي زد ربما لا يعلم كثيرون أن فارق السن بينهما يزيد على 10 سنوات حيث يصل تحديدًا إلى 12 عامًا.

3- ميجان فوكس وبريان اوستن

أما النجمة ميجان فوكس التي تعتبر من أهم جميلات هوليود وأكثرهن شهرة فإن زوجها النجم بريان اوستن يصل الفارق العمرى بينهما لـ 13 عاما.

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4- جورج كلوني وأمل علم الدين

بالتأكيد الكل يعلم ويتابع أخبار جورج كلونى وزوجته أمل علم الدين التى أوقعته فى غرامها بعد سنوات حياته الذى اعتاد فيها على العزوبية، ويصل الفارق السنى بينهما لـ 17 عاما.

5- بلاك ليفلى وريان رينولدز

بلاك ليفلى وزوجها ريان رينولدز اللذان يحظي بمتابعة كبيرة لعلاقة الحب بينهما الشديدة يصل السن بينهما لـ 11 عاما.

6- كاثرين زيتا جونز ومايكل دوجلاس

ربع قرن هو الفارق الزمنى الذى يصل بين ثنائى يعتبر ضمن الأنجح فى هوليود والمشاهير بصفة عامة.. نتحدث عن كاثرين زيتا جونز ومايكل دوجلاس.

7- جيسون ستاثام وروزى وايتلى

جيسون ستاثام وروزى وايتلى يصل السن بينهما لـ 20 عاما.

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