أمير كرارة يستحوذ على أول 4 أفلام بقائمة أعلى إيراد يومي في السينما المصرية

شهد شباك تذاكر السينما المصرية طفرة كبيرة على مستوى أرقام ايرادات الأفلام التى عرضت خلال الثلاثة سنوات الأخيرة، حيث تم تحقيق أرقام قياسية سواء فى إجمالى أو فى الإيرادات اليومية، وأصبح كسر هذه الأرقام لا يحتاج وقتًا طويلاً بل من الممكن أن يستغرق موسمًا سينمائيًا واحدًا فقط نظرًا للتطور الكبير فى عدد السينمات وسعر التذاكر وأيضًا ضخامة الإنتاج.

ونجد أن هناك أكثر من رقم قياسي تم كسره في موسم عيد الفطر السينمائى الذى انطلق قبل يومين فقط، بخاصة أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية، حيث استطاع فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة فى كسر الرقم مرتين عندما حقق يوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر إيرادات 6 ملايين و722 ألف جنيه ليسجل أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية، ثم يعود يوم الخميس – ثانى أيام العيد – ويكسر الرقم الذى حققه أول يوم بعد تخطيه 8 ملايين جنيه.

ويُعد من اللافت للانتباه أن أفلام أمير كرارة هى التى تتصدر قائمة أعلى الأفلام تحقيقًا للإيراد اليومى فى السينما المصرية، حيث يستحوذ على الـ 4 مراكز الأولى والتى جاءت بالترتيب "كازابلانكا" 8 ملايين و51 ألفًا فى ثانى أيام عيد الفطر، وأيضًا كازابلانكا 6 ملايين و722 ألف جنيه، ثم فيلم "حرب كرموز" 6 ملايين و400 ألف جنيه فى ثانى أيام عيد الفطر من عام 2018، وفى المركز الرابع "هروب اضطرارى" الذى قدمه كرارة مع أحمد السقا وحقق 6 ملايين و335 ألف جنيه فى أحد أيام عيد الفطر من عام 2017.

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ويواصل فيلم "كازابلانكا" تحليقه فى صدارة شباك تذاكر موسم عيد الأضحى الجارى بعد تحقيقه 16 مليون جنيه فى يومين عرض فقط، والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور والطاهر برودكشن، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.

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