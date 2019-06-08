شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الانفصال بفترة..برادلي كوبر وإيرينا شايك عاشا حياة منفصلة تماما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال خبر انفصال النجم العالمي برادلي كوبرعن السوبر موديل الشهيرة إيرينا شايك يشغل بال الملايين في شتي أنحاء العالم .

وقد كشف موقع "جاست جيرد" أن برادلي كوبر و إيرينا شايك قبل الانفصال كانوا يعيشون حياة منفصله تماما ، لكن بقاء إيرينا في المنزل كان بهدف حماية اسرتها فقط، إلا أن في الواقع أن الثنائي قضوا الكثير من الوقت بعيدا، فإذا كوبرمتواجد في لوس أنجلوس ، فتكون شايك خارج المدينة، وإذا كانت في المدينة فيكون كوبر خارجها ".

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وفي الوقت التي كانت تسعي إيرينا شايك للحفاظ علي اسرتها كان برادلي كوبر يضع كل تركيزه في حياته المهنية والفنية.