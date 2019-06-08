شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الانفصال بفترة..برادلي كوبر وإيرينا شايك عاشا حياة منفصلة تماما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال خبر انفصال النجم العالمي برادلي كوبرعن السوبر موديل الشهيرة إيرينا شايك يشغل بال الملايين في شتي أنحاء العالم .
وقد كشف موقع "جاست جيرد" أن برادلي كوبر و إيرينا شايك قبل الانفصال كانوا يعيشون حياة منفصله تماما ، لكن بقاء إيرينا في المنزل كان بهدف حماية اسرتها فقط، إلا أن في الواقع أن الثنائي قضوا الكثير من الوقت بعيدا، فإذا كوبرمتواجد في لوس أنجلوس ، فتكون شايك خارج المدينة، وإذا كانت في المدينة فيكون كوبر خارجها ".
وفي الوقت التي كانت تسعي إيرينا شايك للحفاظ علي اسرتها كان برادلي كوبر يضع كل تركيزه في حياته المهنية والفنية.
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