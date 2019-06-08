شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إيهاب توفيق يحيى حفلا غنائيا بأحد المراكب النيلية فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب إيهاب توفيق لإحياء حفل غنائى بمناسبة العيد، اليوم السبت، فى أحد المراكب النيلية بمنطقة الزمالك، وسيقدم إيهاب خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه المميزة، ومنها أغنيته الشهيرة "الأسمرانى".

Advertisements

من ناحية أخرى، طرح إيهاب توفيق دويتو جديد مع أحمد شيبة بعنوان "عشمى فى ربنا" على طريقة الفيديو الكليب، هو من كلمات رضا المصرى وألحان فارس فهمى وتوزيع زيزو، من إخراج ياسر عصام.

يذكر آن أخر أعمال إيهاب توفيق دعاءً دينيًا جديدا للعرض باقى أيام شهر رمضان بعنوان «جاني في المنام» عبر موقع «يوتيوب»، الأغنية من كلمات إبراهيم دردير، وألحان كريم فتحى، وتوزيع اسلام الحسن، وتسجيل وميكس وماستر مصطفى رؤوف.