شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يروج لحفله الجمعة القادمة فى دار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روج المطرب تامر عاشور، لحفلة الغنائى على المسرح المكشوف بدار الأبرا المصرية يوم الجمعة الموافق 14 يونيو، وكتب عاشور عبر حسابه على "إنستجرام"، قائلا: " هستناكم أن شاء الله يوم 14 الشهر ده فى دار الأوبرا المصرية".

ومن المقرر أن يغنى عاشور عددا من أغانى ألبومه الأخير "أيام" إضافة إلى أغانيه الشهيرة لدى الجمهور، يعد هذا الحفل هو الثاتى بعد تقديمه حفل شم النسيم فى جامعة هوليبوليس والذى احتفل فيه بطرح الالبوم مع الجمهور.

وطرح تامر عاشور البوم "أيام" يوم 21 مارس الماضى ويضم 12 أغنية هى "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكايه"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة".