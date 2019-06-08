شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. المطربة يارا وحاتم العراقى يختتمان حفلات عيد الفطر فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى المطربة اللبنانية يارا مساء اليوم السبت، حفلا غنائيا ضمن سلسلة حفلات وسهرات موسم عيد الفطر المبارك، ويشاركها فى إحياء الحفل ايضا المطرب حاتم العراقى، وذلك بأحد الفنادق الكبرى فى لبنان.

وطرحت يارا نوفمبر الماضى أغنيتها الجديدة "مليت"، وحققت نجاحا كبيرا، وتعاونت فيها مع عبد الحفيظ دوزى والدى جى يوسف، وهى من كلمات عبد القادر دوزى ومحمود برهيل، وألحان دى جى يوسف حوالى ومحمود نوبال وأمين دوكالي، والكليب من إخراج جيل الغبرى.

من ناحية أخرى، تستعد يارا لطرح أغنية جديدة خلال الأيام المقبلة، من كلمات وألحان أحمد ماضي، توزيع طارق أبو جودة، في الوقت الذي تعمل فيه على ألبومها الجديد، والمنتظر أن تطرحه سبتمبر المقبل.

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