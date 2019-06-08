شكرا لقرائتكم خبر عن "3 أيام فى الساحل" لـ هنيدى كامل العدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مسرحية "3 أيام فى الساحل"، للنجم محمد هنيدى اقبالاً جماهيرياً على مسرح كايرو شو، فى أيام عيد الفطر، حيث يواصل هنيدى عرض المسرحية حتى يوم 15 من الشهر الجارى.

وتألق هنيدي، على خشبة المسرح الخاص بعد غياب 16 عامًا، خلال الأحداث بشخصية رئيس عصابة يتعرض إلى كثير من المواقف الكوميدية في إطار اجتماعي، واستغرق العرض تحضيرات وبروفات تجاوزت الخمسة أشهر.

ويشارك فى بطولة العرض المسرحي بجانب محمد هنيدي، الفنان محمد محمود، الفنان أحمد فتحى، وندا موسى، وبيومى فؤاد، ومحمد ثروت، وسامية طرابلسي، ومها أبو عوف، ومحسن منصور، من تأليف حاتم حسين، وإخراج مجدى الهوارى.