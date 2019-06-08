شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية جورج سيدهم مع مشهد أكل البيض في "المتزوجون" وتعرضه للتسمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم الكبير جورج سيدهم بعيد ميلاده الـ 81 وسط عائلته ومجموعة من أصدقائه المقربين من الوسط الفني الأيام الماضية، حيث يعد جورج واحد من نجوم الكوميديا لما قدمه على مدار تاريخه الفنى من أدوار كوميدية مميزة وخاصة الأعمال التى شارك فيها مع سمير غانم والضيف أحمد ضمن فرقة "ثلاثى أضواء المسرح".

لعب جورج الأدوارالكوميدية، إضافة إلى قدرته على الغناء وأداء الاسكتشات المسرحية فمن أشهر أعماله مسرحية "المتزوجون" مع صديقه سمير غانم وشيرين.

ومن أشهر المشاهد التي علقت بأذهان المشاهدين مشهد من مسرحية المتزوجون وهو يأكل البيض والتي عُرضت في سبعينيات القرن الماضي، وما لا يعرفه الكثيرون أنه أصيب بالتسمم بعد يومين من العرض بسبب تناوله كمية كبيرة من البيض وهو ما جعله يرفض تناوله خلال باقي العروض وتم استبداله بطعام آخر إلا أن مخرج العمل أصرعلى أن يتناول جورج سيدهم البيض خلال يوم تصوير المسرحية تليفزيونيا.

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ودائما ما تسائل الجمهور حول إن كان ما تناوله جورج سيدهم في المسرحية بيض حقيقي أم لا، وهو ما أجاب عنه في هذا اللقاء القديم معه، والذي أفصح فيه أنه كان يتناول بيضا حقيقياً في أول وثاني أيام العرض، ولكنه في اليوم الثالث أصيب بتسمم لأنه لم يستطيع تحمّله، فتمّ استبدال البيض بطعام آخر.

واشتهر جورج سيدهم بأنه أشهرعازب الفن وقد أكد سمير غانم خلال إحدى اللقاءات على أن الفنان جورج سيدهم كان لا يعترف بالزواج نهائيًا وكان يطلق عليه "النظام الفاشل"، وبالفعل لم يفكرالفنان جورج سيدهم فى الزواج الإ بعد أن أتم عامه الخمسون فتزوج من الدكتورة ليندا مكرم وهى دكتورة صيدلانيه .

أصيب جورج سيدهم بمرض أقعده عن التمثيل والحياة العامة، وكان آخر ظهور له في إعلان لإحدى المنتجات الغازية مع شيرين وسمير غانم.