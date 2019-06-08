شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة حجاج عبد العظيم والعزاء بالحامدية الشاذلية..الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت صباح اليوم والدة الفنان الكبير الكوميدى حجاج عبد العظيم داخل أحد مستشفيات الإسكندرية، وتم دفنها بمقابر الأسرة هناك، ويتلقى "عبد العظيم" ونجله المخرج الشاب خالد حجاج العزاء فى فقيدتهما مساء اليوم بالإسكندرية. ويتلقى "عبد العظيم" العزاء فى القاهرة يوم الثلاثاء المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين. Advertisements يذكر أن الفنان حجاج عبد العظيم خاض سباق دراما رمضان المنقضى بمسلسل "البرنسيسة بيسة"، حيث قدم دور البطولة أمام النجمة مى عز الدين، والعمل من أنتجته شركة سينرجى، وأخرجه أكرم فريد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة والدة حجاج عبد العظيم والعزاء بالحامدية الشاذلية..الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.