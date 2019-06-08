بالفيديو- جورج سيدهم يحتفل بعيد ميلاده وسط أصدقائه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص عدد من أصدقاء الكوميديان الكبير جورج سيدهم أمس الجمعة 7 يونيو على الاحتفال بعيد ميلاده، في أحد الأماكن العامة، بحضور زوجته الدكتورة ليندا.

وشهد عيد الميلاد حضور "الفنان لطفي لبيب، الإعلامي مفيد فوزي، الإعلامي أسامة منير، المستشار أمير رمزي، د. إيهاب رمزي، رجل الأعمال هاني قسيس".

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وظهر جورج في الفيديو الذي تم تصويره أثناء أغنية عيد الميلاد سعيدًا، مرسلًا قبلاته للحضور.

ولد جورج سيدهم في محافظة سوهاج في 28 مايو 1938، وحصل على بكالوريوس زراعة من جامعة عين شمس 1961، كوّن مع الفنان سمير غانم والفنان الراحل الضيف أحمد فرقة "ثلاثي أضواء المسرح"، والتي قدمت عددًا كبيرًا من الأعمال السينمائية والمسرحية والاسكتشات الغنائية، منها: "شاطئ المرح"، "شباب مجنون جدًا"، "30 يوم في السجن"، "الزواج على الطريقة الحديثة"، و"فندق الأشغال الشاقة".