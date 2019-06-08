سوزان نجم الدين لـ"الخليج 365": "حملة فرعون" عالمي.. وشعرت بأمان مع "السبكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة سوزان نجم الدين، إن عشقها واحترامها للسينما كانا سببًا في قلة تجاربها السينمائية، مؤكدة أنها كانت تبحث دائمًا عن العمل الذي يجعلها تشعر بالأمان مثلما حدث مع فيلمها "قط وفار"، الذي وفر لها هذا الاحساس لوجود مؤلف كبير بحجم الكاتب وحيد حامد، والمخرج تامر محسن والفنان محمود حميدة والفنانة سوسن بدر.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "بخاف جدًا وأشعر بجبن تجاه أي تجربة جديدة، وأرفضها لو لم تتوافر فيها العناصر التي تحميني، ومع المنتج محمد السبكي شعرت بأمان لأن تجاربه مهمة، وهذا ما جعلني أوافق على المشاركة في فيلم (حملة فرعون) المعروض ضمن سباق عيد الفطر السينمائي".

ووصفت سوزان "حملة فرعون" بالعمل العالمي، موضحة "أقدم دور ضيفة شرف، ولكنه دور مهم في العمل وله تأثير كبير، فالشخصية التي ألعبها زعيمة قبيلة سورية، وهي رمز للبلاد التي تم احتلالها، وفرعون ومجموعته رمز لباقي البلدان العربية، ويبدأ في البحث عن ابنه وفي نفس الوقت تقوده رحلته لمساعدة الآخرين في التخلص من الاحتلال وداعش، فيتكاتف الجميع لتحقيق الهدف".

"حملة فرعون" تأليف كريم حسن بشير، إخراج رؤوف عبدالعزيز، بطولة عمرو سعد، روبي، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، رامز أمير.