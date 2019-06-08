بالفيديو- أنغام تكشف موقف "عمر" و"عبدالرحمن" من زواجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
كشفت المطربة أنغام، عن موقف ابنيها "عمر" وعمره 21 عامًا، وعبدالرحمن صاحب الـ13 عامًا من زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.
وقالت أنغام خلال حلولها ضيفة ببرنامج "توأم روحي" مع نيشان: ابني عمر عنده 21 عامًا.. مكنش سهل عليه موضوع جوازي، لأنه بيغير عليا جدًا من طفولته، واتسربله خبر زواجي ومعرفش بيه بطريقة مباشرة، وقعدت بعدها معاه اتكلمنا وهو تفهم الموضوع".
وأضافت: "عبدالرحمن ابني عنده 13 سنة، عرف لوحده موضوع الجواز، وجه سألني قولتله أيوه أنا إتجوزت، فقالي (طب ليه مقلتلناش)، قلتله ظروف وكنا متفقين إننا هنقول في وقت معين، بس أجبرنا على غير كده".
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