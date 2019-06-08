وفاة والدة حجاج عبد العظيم.. والعزاء في الحامدية الشاذلية الثلاثاء المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

رحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت، والدة الفنان حجاج عبدالعظيم، في الإسكندرية، وخرجت الجنازة من مسجد ناجي، أحد أشهر مساجد منطقة الدخيلة غرب المحافظة.

وأعلن أحد أفراد الأسرة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه من المقرر إقامة العزاء في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين يوم الثلاثاء المُقبل.

يُذكر أن الفنان حجاج عبدالعظيم شارك في دراما رمضان المنقضي من خلال مسلسل"البرنسيسة بيسة" أمام الفنانة مي عز الدين.