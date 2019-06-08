محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: أعلنت الفنانة رانيا محمود ياسين، عن موعد طرح فيلمها "قهوة بورصة مصر" في دور العرض السينمائي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام". وكتبت رانيا "الافتتاح الرسمي للفيلم في جميع دور العرض في مصر والوطن العربي ٢٦ يونيو الجاري بإذن الله في انتظاركم.. اللهم نسألك النجاح والتوفيق يارب". "قهوة بورصة مصر" بطولة علاء مرسي، رانيا محمود ياسين، حسن حسني، أحمد صيام، لطفي لبيب، محمد جمعة، محمد لطفي، والفيلم من إخراج أحمد نور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رانيا محمود ياسين تعلن موعد طرح "قهوة بورصة مصر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.