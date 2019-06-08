الأربعاء.. أمسية للشاعر عبدالله حسن بدار الأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: تنظم دار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو الجاري، أمسية شعرية للشاعر عبدالله حسن. تُقام الأمسية على المسرح الصغير، وتقدمها علا شوشة، وستشهد إلقاء عبدالله لباقة متنوعة من القصائد العاطفية والوطنية. جدير بالذكر أن دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، قدمت في شهر رمضان عددًا من الأمسيات الرمضانية، شارك في إحيائها نجوم الموسيقى والغناء، والفرق الصوفية.

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