بالفيديو: عارضة الأزياء السعودية مودل روز تدافع عن ملابسها الجريئة

دافعت ”الفاشينيستا“ عارضة الأزياء السعودية مودل روز عن نفسها، بعد الهجوم عليها بسبب شكل ملابسها، التي تظهر به في أغلب صورها وهي عارية البطن وأجزاء أخرى واتهامات لها بتشويه صور فتيات المملكة.

ونشرت إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير، عبر موقع ”إنستغرام“، مقطع فيديو، ظهرت فيه ”روز“ تتحدث بعصبية عن منتقدي ملابسها القصيرة، العارية في بعض الأحيان، قائلة: ”أنا لبسي خاص فيني أنا.. أهلي غير أهلكم.. وتفكير أهلي غيركم.. وتربيتهم لي غيركم.. وتقاليدنا غير تقاليدكم.. كل واحد له طريقة لبس غير الأخر.. واللي ينتقد هذا الكلام يبقي إنسان جاهل“.