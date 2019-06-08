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تركي آل الشيخ يكشف عن توقيت عرض الملك لير و3 أيام في الساحل وكلها غلط بالمملكة

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كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن عروض مسرحية وحفلات فنية تُقام في مدينة جدة ضمن موسم جدة الذي يبدأ اليوم.

وسيتم عرض مسرحيات ”3 أيام في الساحل“، لمحمد هنيدي، في الفترة من 26 إلى 29 يونيو الجاري، و“الملك لير“، ليحيى الفخراني، في الفترة من 16 إلى 18 يوليو المقبل، في جدة.
أما مسرحية ”كلها غلط“، للفنان أشرف عبد الباقي، فتعرض في الفترة من 10 إلى 13 يوليو المقبل.
وتضمنت الأفيشات الدعائية حفل المطربة الإماراتية أحلام، ويقام اليوم 8 يونيو، وحفل المطرب المصري عمرو دياب، يوم 10 يونيو، فيما يشهد موسم جدة أول ظهور للنجمة اللبنانية نانسي عجرم، في حيث تُحيي حفلًا غنائيًا يوم 13 يونيو ويرافقها الحفل مواطنها وائل جسّار.
كما سيضيء فنان العرب محمد عبده، موسم جدة بحفل غنائي يوم 9 يونيو الجاري، وتقام عروض للأطفال وسيرك، ضمن نشاطات الهيئة.

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