شاهد: لقطات رومانسية بين ريهانا والملياردير السعودي حسن جميل أثناء نزهة بحرية في إيطاليا

ظهرت المغنية الأمريكية الشهيرة “ريهانا”، في نزهة بحرية رومانسية مع صديقها الملياردير، حسن جميل في إيطاليا.

وكشفت الصور قيام ريهانا البالغة من العمر 31 عامًا، أثناء عطلة مشمسة في إيطاليا مع جميل (30 عامًا) وعائلته، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وظهر بين الثنائي مداعبة ، أثناء وجودهما في رحلة على متن قارب، واستمتعا أيضًا بالغداء في مطعم لو سكوجليو في بلدة نيرانو على ساحل أمالفي يوم الخميس.

وبالرغم من ظهورهما معًا عدة مرات، لم تؤكد ريهانا أبدًا علنًا العلاقة، ولكنها أشارت إلى علاقة جدية في المقابلات.

وينتمى حسن لواحدة من أغنى العائلات في العالم، وهو وريث ثروة عبد اللطيف جميل البالغة 2.2 مليار دولار، وقبل ريهانا، كان يرتبط مع عارضة الأزياء البريطانية نعومي كامبل.

يُذكر أنه تم تصنيف ريهانا مؤخرًا كأغنى مطربة في العالم، حيث تفوقت على مادونا وسيلين ديون وبيونسيه.

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