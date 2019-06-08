فن ومشاهير

تعرف على إيرادات "كازابلانكا" بعد ثلاثة أيام من طرحه

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تصدر فيلم "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة إيرادات موسم أفلام عيد الفطر، حيث حقق 24 مليونا خلال ثلاثة أيام فقط وتصدر شباك التذاكر.

ويشار إلى أنه تدور أحداث الفيلم في إطار

الإثارة والتشويق حول ثلاثة أصدقاء يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم (هجامين البحر)، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، بعد
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السطو على شحنة ألماس كبيرة، لكن أحد الأصدقاء يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصي ويهرب على المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية.

ويذكر أن "كازابلانكا" بطولة كل من أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، إياد نصار، والنجم التركى خالد إرجنتش.

 

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