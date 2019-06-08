تعرف على إيرادات "كازابلانكا" بعد ثلاثة أيام من طرحه

تصدر فيلم "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة إيرادات موسم أفلام عيد الفطر، حيث حقق 24 مليونا خلال ثلاثة أيام فقط وتصدر شباك التذاكر.
ويشار إلى أنه تدور أحداث الفيلم في إطارالإثارة والتشويق حول ثلاثة أصدقاء يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم (هجامين البحر)، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، بعد
ويذكر أن "كازابلانكا" بطولة كل من أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، إياد نصار، والنجم التركى خالد إرجنتش.
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