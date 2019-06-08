شاهد.. محمد إمام لجمهوره: اللي جاي مجاش زيه

روج الفنان محمد إمام، عن عمل جديد خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر خاصية الإستوري على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وكتب "إمام" قائلا: "بداية جديدة.. مرحلة جديدة.. اللي راح راح.. واللي جاي ماجاش زيه"، وتفاعل الجمهور مع المنشور معبرين عن انتظارهم للعمل الذي يروج عنه. ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد إمام مسلسل "هوجان" الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي، وكان قد حقق ناجحًا كبيرًا على السوشيال ميديا.

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