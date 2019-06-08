الليلة.. عاصي الحلاني ونجوى كرم ونوال الزغبي مع جمهورهم في لبنان

يحيى المطرب عاصى الحلانى، حفلًا غنائيًا ضخمًا في لبنان، مساء اليوم، السبت، وذلك ضمن سلسلة حفلات وسهرات عيد الفطر المبارك، ويشاركه الغناء في الحفل

كل من المطربة نجوى كرم والفنانة نوال الزغبى.

ومن المقرر أن يقدم كل منهم مجموعة أغاني متنوعة من

أجمل أغانيهم التي يحبها ويتفاعل معها جمهورهم.

يذكر أن المطربة نجوى كرم كانت طرحت مؤخرا كليب "ملعون أبو العشق"، كلمات عامر لاوند، ألحان وتوزيع على حسون، وقامت بتصويرها تحت إدارة المخرج وليد ناصيف.