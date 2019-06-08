يحيى المطرب عاصى الحلانى، حفلًا غنائيًا ضخمًا في لبنان، مساء اليوم، السبت، وذلك ضمن سلسلة حفلات وسهرات عيد الفطر المبارك، ويشاركه الغناء في الحفلكل من المطربة نجوى كرم والفنانة نوال الزغبى.
ومن المقرر أن يقدم كل منهم مجموعة أغاني متنوعة من
يذكر أن المطربة نجوى كرم كانت طرحت مؤخرا كليب "ملعون أبو العشق"، كلمات عامر لاوند، ألحان وتوزيع على حسون، وقامت بتصويرها تحت إدارة المخرج وليد ناصيف.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. عاصي الحلاني ونجوى كرم ونوال الزغبي مع جمهورهم في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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