بالصور.. محمد رشاد يحتفل مع جمهوره بعيد الفطر

أحيا الفنان محمد رشاد، حفلًا غنائيًا ضخمًا في مدينة المستقبل، مساء أمس، الجمعة، وذلك ضمن احتفالات عيد الفطر المبارك.

وقدم "رشاد" خلال الحفل مجموعة متنوعة من الأغاني التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره منها :"حته بسكوت، اللي كانوا، ياناس، احساسي، طاير ياهوا،

فاعل خير، كتاب حياتي".

ويشار إلى أنه كان حرص الفنان محمد رشاد خلال الحفل على نعي شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع بشمال سيناء أول أيام عيد الفطر.

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