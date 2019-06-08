فيديو.. تامر حسنى مع على ربيع و أكرم حسنى من كواليس بروفات أغنيه الحياة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم تامر حسنى، جمهوره بفيديو من كواليس بروفات أغنيه الحياة، التى قدمها برفقه أكرم حسنى و على ربيع فى احتفاليه عيد الفطر لأبناء شهداء الجيش والشرطة. وكتب تامر حسنى، على الفيديو، قائلا: " كواليس بروفات أغنية الحياة غناء عملاق الغناء العربي أكرم حسني و نجم الأجيال على ربيع والمطرب الصاعد تامر حسنى". وأحيا كل من الفنان تامر حسنى وأكرم حسني وعلى ربيع، احتفاليه عيد الفطر، الاربعاء الماضى، و التى أقامها الرئيس عبد الفتاح السيىسى، بقاعة المنارة لأبناء شهداء الجيش والشرطة وقدم حسنى أغنيته " الحياة" بمشاركة أكرم حسنى وعلى ربيع.

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