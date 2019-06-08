شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء عرض مسلسل "بدل الحدوتة 3" على dmc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قناة dmc عرض مسلسل "بدل الحدوتة 3" للنجمة دنيا سمير غانم، بدءًا من اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً. مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذي عُرض خلال الموسم الرمضاني الماضي عبر قناة cbc، يقدم 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على مدار الشهر. Advertisements يشارك دنيا في بطولة المسلسل كل من سمير غانم وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج سينرجي وروزناما.



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