شكرا لقرائتكم خبر عن شوف بالفيديو..من 1998..اليكس رودريجيز كان يحلم بالارتباط بجنيفر لوبيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن لاعب البيسبول الشهير اليكس رودريجيز خطيب النجمة العالمية جنيفر لوبيز كان يحلم دائما بالارتباط بها وهو ما ظهر بوضوح في مقطع فيديو مُسجل لاليكس في عام 1998 .

تم سؤال اليكس رودريجيز خلال مقابلة تليفزيونية من هي الفتاة التي تتمني ان ترتبط بها ، فاجاب رودريجيز دون تردد انها " جنيفر لوبيز " و هو الأمر الذي يظهر مدي حب أليكس لخطيبته منذ سنوات عديدة، و قد نشر اليكس مقطع الفيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " ولاقي اعجاب قطاع كبير من محبيه وعشاقه من مرتادي صفحته التي تضم أكثر من 2.9 مليون شخص.