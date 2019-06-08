شكرا لقرائتكم خبر عن شوف بالفيديو..من 1998..اليكس رودريجيز كان يحلم بالارتباط بجنيفر لوبيز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن لاعب البيسبول الشهير اليكس رودريجيز خطيب النجمة العالمية جنيفر لوبيز كان يحلم دائما بالارتباط بها وهو ما ظهر بوضوح في مقطع فيديو مُسجل لاليكس في عام 1998 .
تم سؤال اليكس رودريجيز خلال مقابلة تليفزيونية من هي الفتاة التي تتمني ان ترتبط بها ، فاجاب رودريجيز دون تردد انها " جنيفر لوبيز " و هو الأمر الذي يظهر مدي حب أليكس لخطيبته منذ سنوات عديدة، و قد نشر اليكس مقطع الفيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " ولاقي اعجاب قطاع كبير من محبيه وعشاقه من مرتادي صفحته التي تضم أكثر من 2.9 مليون شخص.
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