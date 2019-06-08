تسريب صور خاصة للامير هاري وميغان ماركل بعد اختراق حساب مصور زفافهما

كتب امير فتحي في السبت 8 يونيو 2019 02:55 مساءً - تم اختراق حساب مصور زفاف الأمير هاري وميغان ماركل وتسريب صور خاصة من حفل زواجهما الملكي. وحسب صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، فقد تم تحذير المصور البريطاني أليكسي لوبوميرسكي، بشأن وقوع حسابه ضحية للقرصنة وتسريب مئات من صوره على الإنترنت. وكشفت التقارير أنه من بين الصور المسربة، صورة لميغان ماركل خلال استعداداتها لحضور حدث تروبينغ ذا كلر المقرر إقامته اليوم، الذي يعد أول ظهور علني لها بعد ولادة طفلها آرتشي.

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