شاطئ مدينة ” صور ” ضمن أجمل 5 شواطئ في الشرق الأوسط

كتب امير فتحي في السبت 8 يونيو 2019 02:55 مساءً - نشر موقع ” ناشيونال جيوغرافيك ” تقريرا عن أجمل شواطئ الشرق الاوسط .. وجاء شاطئ مدينة صور اللبنانية ضمن أجمل 5 شواطئ في الشرق الأوسط بسبب نقاء مياهه واعتباره مقصدا للغواصين لاستكشاف الآثار الرومانية الغارقة .

وجاء في التصنيف شاطئ مدينة ” دهب ” المصرية في المرتبة الأولى .. وشاطئ ” أولودينيز ” في تركيا في المرتبة الثانية .. وشاطئ ” البحر الميت ” في الأردن في المرتبة الثالثة .. وشاطئ مدينة ” صور ” في المرتبة الرابعة .. وفي المرتبة الخامسة يأتي شاطئ ” كايت ” في مدينة دبي بالإمارات .

وتتربع مدينة صور قائمة السياحة الداخلية في لبنان وكثرت في الآونة الأخيرة الحملات الدعائية لها لجذب السياح إليها .

وتتضمن صور مواقع أثرية تعود إلى حقبات مختلفة وأدرجتها منظمة الأونيسكو على لائحة التراث العالمي عام 1979 .