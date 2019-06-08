كتب امير فتحي في السبت 8 يونيو 2019 02:55 مساءً - نشر موقع ” ناشيونال جيوغرافيك ” تقريرا عن أجمل شواطئ الشرق الاوسط .. وجاء شاطئ مدينة صور اللبنانية ضمن أجمل 5 شواطئ في الشرق الأوسط بسبب نقاء مياهه واعتباره مقصدا للغواصين لاستكشاف الآثار الرومانية الغارقة .
وجاء في التصنيف شاطئ مدينة ” دهب ” المصرية في المرتبة الأولى .. وشاطئ ” أولودينيز ” في تركيا في المرتبة الثانية .. وشاطئ ” البحر الميت ” في الأردن في المرتبة الثالثة .. وشاطئ مدينة ” صور ” في المرتبة الرابعة .. وفي المرتبة الخامسة يأتي شاطئ ” كايت ” في مدينة دبي بالإمارات .
وتتربع مدينة صور قائمة السياحة الداخلية في لبنان وكثرت في الآونة الأخيرة الحملات الدعائية لها لجذب السياح إليها .
وتتضمن صور مواقع أثرية تعود إلى حقبات مختلفة وأدرجتها منظمة الأونيسكو على لائحة التراث العالمي عام 1979 .
كانت هذه تفاصيل خبر شاطئ مدينة ” صور ” ضمن أجمل 5 شواطئ في الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.