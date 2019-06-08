انغام ترد بطريقة صادمة على اصالة!.. شاهد ماذا قالت!

كتب امير فتحي في السبت 8 يونيو 2019 02:55 مساءً - ردت النجمة المصرية أنغام، لاول مرة، على انتقادات النجمة السورية اصالة بسبب الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم بطريقة صادمة.

فقد انكرت انغام ان تكون اصالة صديقتها اصلا كما تدعي، وقالت في مقابلة تلفزيونية مع الاعلامي لبناني نيشان “نحنا لسنا كما هي تدعي ابدا وما كان في صداقة ونحنا كنا زميلات”.

واضافت انغام “يمكن هي اوقات كثير كانت تحكيلي امور خاصة بها ولكن انا عمري ما كنت حكيت لها خصوصياتي”.

وتابعت أنغام واصفة طبيعة علاقتها باصالة قائلة “نحن زميلات تقابلنا كثير دخلنا بيوت بعض اكلنا عيش وملح وكل حاجة بس في ادعاءات مش حقيقية ومش بالشكل المبالغ فيه”.

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واكدت انغام ان “حبل الود” بينها وبين اصالة قد انقطع نهائيا ولا يمكن ان يعود الى ما كان.

كما كشفت انغام انها اخفت خبر الزواج عن ابنهائها وأن ابنها الكبير عُمر، 21 عامًا، أخذ منها موقفًا ولم يكن الخبر سهلًا عليه؛ لأنه لم يعرف بطريقة مباشرة، وأيضًا لكونه يغار عليها منذ الصغر، مؤكدةً أنهما تناقشا سويًا بعد انتشار الخبر وتفهّم موقفها.

وأشارت إلى أن ابنها الأصغر عبدالرحمن،13 عام، سألها عن سبب إخفائها لخبر زواجها، فأكدت له أن ظروفًا معينة جعلتها تُخفي الخبر، وكانت ستعلنه في وقت محدد.