موجة سخرية واسعة من ترامب بعد اعتباره القمر جزءا من المريخ!.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 8 يونيو 2019 02:55 مساءً - أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، موجة سخرية واسعة بعد اعتباره “القمر جزء من المريخ”.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر:”نظرًا لكل الأموال التي ننفقها، ينبغي لـ ناسا ألا تتحدث عن الذهاب إلى القمر، فقد فعلنا ذلك قبل 50 عامًا”.

وأضاف:”ينبغي لها التركيز على الأمور الأكبر التي نفعلها، بما في ذلك المريخ، الذي يشكل القمر جزءًا منه، إلى جانب الدفاع والعلوم”.

وكانت “ناسا” قد أعلنت في آذار/ مارس الماضي، أنها تعتزم إرسال رواد فضاء أمريكيين مجددًا إلى القمر بحلول عام 2024.