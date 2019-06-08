كتب امير فتحي في السبت 8 يونيو 2019 02:55 مساءً - أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، موجة سخرية واسعة بعد اعتباره “القمر جزء من المريخ”.
وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر:”نظرًا لكل الأموال التي ننفقها، ينبغي لـ ناسا ألا تتحدث عن الذهاب إلى القمر، فقد فعلنا ذلك قبل 50 عامًا”.
وأضاف:”ينبغي لها التركيز على الأمور الأكبر التي نفعلها، بما في ذلك المريخ، الذي يشكل القمر جزءًا منه، إلى جانب الدفاع والعلوم”.
وكانت “ناسا” قد أعلنت في آذار/ مارس الماضي، أنها تعتزم إرسال رواد فضاء أمريكيين مجددًا إلى القمر بحلول عام 2024.
كانت هذه تفاصيل خبر موجة سخرية واسعة من ترامب بعد اعتباره القمر جزءا من المريخ!.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.