حسن الشافعي يطرح أحدث أغنياته ” قلبك وين “

كتب امير فتحي في السبت 8 يونيو 2019 02:55 مساءً - أطلق الملحن المصري حسن الشافعي بالاشتراك مع الفنان الليبي ” بهجت ” صباح أول أيام العيد فيديو كليب يحمل إسم ” قلبك وين ” على موقع يوتيوب عبر قناة حسن الشافعي الخاصة .

وقال حسن الشافعي إنه استلهم فكرة الاغنية من بهجت نفسه كفنان عانى من آلام الفراق والبعد عن من يحب بسبب الحروب في الوطن العربي .. فجاءت الأغنية لتعبر عن ما ينتج من الحروب من تشتت ودمار وتأثير تلك النزاعات على الحب عامة .

وأضاف الشافعي إنه عثر على كنز في التراث الليبي خاصة بعد التطور الذي طرأ بالموسيقى الليبية وانتقل بها بعيدا بعد ان كانت تتسم باللهجة الصعبة والألحان القديمة .. وأن التحدي الحقيقي كان مزج الحداثة بالتراث في أغنية باللهجة الليبية العامية على أنغام البوب العالمية .

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ومن جانب آخر عبر بهجت عن الأغنية بإنها تمثل تجربته الشخصية حين أجبر على ترك وطنه وفراق شخص عزيز عليه وشعوره بالخوف أن يلومه هذا الشخص على البعد وتتغير مشاعره .

والكليب تم تصويره تحت إشراف المخرج كريم شريف ومدير التصوير محمود عطا الله ومن إنتاج The Basement Records .

وتم تصويره بين الجبال والطبيعة الخلابة حيث يتابع حياة طفل وطفلة فرقتهم الحروب .. وركز على الدراما الإيجابية والأبطال في داخل كل شخص عادي وابتعد عن البهرجة والكآبة والعنف .