مايا دياب تُعلن عن “ديو” مع زياد الرحباني

متابعة بتجــــــــرد: كشفت النجمة اللبنانية مايا دياب خلال حلولها ضيفة على برنامج “بيت الكل” مع الفنان عادل كرم عبر شاشة “ام تي في” أنها بصدد طرح أغنية جديدة من توقيع الفنان الكبير زياد الرحباني.
وأعلنت مايا دياب خلال الحلقة عن مفاجأة للجمهور، حيث صرّحت لأوّل مرّة أن زياد الرحباني سيشاركها أيضًا في الأغنية لتكون بمثابة “ديو” يجمع بينهما، على أن يتم طرحها على طريقة الفيديو كليب قريبًا.
هذا وأضافت مايا دياب أنها ستطرح ميني ألبوم يتضمن مجموعة أغاني من توقيع زياد الرحباني أيضًا.
تجدر الإشارة إلى أن حلقة مايا دياب في برنامج “بيت الكل” والتي حملت اسم “ع راس السطح” عُرضت يوم 7 حزيران/يونيو الجاري.
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